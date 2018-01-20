美防长：中俄现是美最大威胁

美国国防部当地时间星期五（19日）公布最新国家国防战略，指中国和俄罗斯被视为美国国家安全的最大挑战，超过恐怖主义威胁。

美国国防部长马蒂斯（James Mattis）说，这份国防战略是“符合时代的” （ a good fit for the times）。不过，有分析人士担心，这份国防安全战略会因为资源的限制而无法全面实施。

马蒂斯在华盛顿的约翰·霍普金斯大学就最新的国防战略发表演讲，他强调世界重回大国竞争状态。

他说：“虽然我们将继续打击恐怖主义的行动，但是，现在美国国家安全的重点是大国竞争，而不是恐怖主义。这份战略是非常符合时代的。 ”

这份国防安全报告说：“越来越清楚的是，中国和俄罗斯希望将世界改造成符合它们威权模式的样子，这两个国家正在取得对其他国家的经济、外交和安全决策的否决权。”

关于中国，报告说：“中国正在运用自己的军事现代化、影响力和掠夺式的经济活动来胁迫邻国，试图改变印度洋-太平洋地区的秩序，使之有利于中国。中国的经济和军事力量在持续上升，通过长期的举国战略发挥实力，中国正在持续发展的军事现代化项目的近期目标是寻求获得印-太地区的霸权，并在未来取代美国、取得全球的主导地位。”

关于俄罗斯，报告说，“俄罗斯侵犯周边国家的边境，试图否决周边国家的政府、经济和外交决定，破坏北大西洋公约组织，并改变欧洲和中东的安全和经济架构，为自己所用。报告说，俄罗斯还利用技术颠覆格鲁吉亚、克里米亚和东乌克兰的民主进程。加上俄罗斯的正在扩张的现代化核武器，挑战是明显的。”

最新的国防报告的发布显示，对特朗普政府来说，国防战略重点发生了重大的改变。过去20年来，美国的国防战略重点是打击伊斯兰国或是基地组织以及流氓国家。奥巴马时代的国防战略还呼吁保持与北京与莫斯科之间的战略稳定，对与俄罗斯一起进一步削减核武器保持乐观的看法。

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