特朗普民主党未能就开支达成协议 国会面临关闭

美国总统特朗普和参议院民主党领袖舒默当地时间星期五（19日）在白宫会晤，但未能就避免国会关闭达成协议。美国联邦政府的开支授权星期五午夜就要过期。

舒默领导的参议院民主党团摆好架势，准备冒险赌一把，不让临时维持政府运作的法案通过，希望通过阻止参议院通过政府开支计划迫使共和党和白宫在移民和其他问题上做出让步。

众议院星期四通过了这项临时开支法案，让政府维持运转到2月中，只有共和党人投了支持票。在参议院，必须要有五分之三的多数才能将法案付诸表决。民主党人拒绝支持这项临时开支法案，以此来保持压力，要求国会就移民和其它某些民主党重视的开支项目采取行动。

特朗普由于政府有可能在星期五午夜被迫关闭而推迟了周末前往佛罗里达度假庄园的计划。

参议院少数党领袖舒默在离开白宫后发表声明说：“我们进行了长时间的详细会谈。我们取得了一些进展，讨论将会继续。”参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔在参议院会场说：“应该表决，这是显而易见的。可惜民主党领导人说服了本党议员，以拖延议事程序的方式封杀任何政府开支法案，除非该法案包含他们所要求的保护非法进入美国者的立法。”

特朗普和共和党议员一再声称，如果政府非紧急部门陷入停顿，民主党人要负责任。民主党人拒不接受这种指责。

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