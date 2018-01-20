报道：韩国将争取2030年韩朝中日联办世界杯

韩国政府提出，将争取2030年韩朝中日联合申办世界杯。

韩联社报道称，除了表示将以朝鲜参加平昌冬奥会为契机重新启动韩朝文化交流、争取韩朝在2018雅加达亚运会和2019冬夏季世界大学生运动会共同入场和组建啦啦队，以及邀请朝鲜队参加国内比赛之外，韩国文体部也说，政府准备联合朝鲜、中国和日本共同申办2030世界杯的强烈意愿。

去年6月，国际足联主席因凡蒂诺访韩时，文在寅总统曾当面做出上述提议。文在寅说，如果包括韩朝在内的东北亚邻国能够共同举办一次世界杯，那么将对朝鲜半岛乃至整个东北亚和平产生积极影响，希望东北亚各国能够共同举办2030年的世界杯。

报道称，韩国政府认为，2018年韩国举办平昌冬奥会，2020年东京将举办夏季奥运会，2022年北京将举办冬季奥运会，以此为契机，有必要强化东北亚各国间的人文、共同意识、文化等交流。

《首尔体育》的一篇分析文章说，随着韩国主张申办2030东北亚世界杯，世界的目光正在关注朝鲜半岛能否再次举办一次世界最高水平的体育狂欢。但不得不承认，韩国这一设想的最大变数就是中国是否单独申办2030世界杯。

最近依靠庞大资金投入和社会关注，中国正全力提高足球水平，并希望单独申办一届世界杯。此外，日本对韩国主张的东北亚世界杯提议也很暧昧，日本足球协会对该提议一直持无视态度。

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