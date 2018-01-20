土团党前党员：土团党原想推慕尤丁为首相

（早报讯） 去年4月退出反对党土著团结党的创党党员卡玛鲁阿兹曼说，土团党最高理事会最初原本推选主席慕尤丁担任希盟首相，但最后却被前首相马哈迪“骑劫”。

据“当今大马”报道，卡玛鲁阿兹曼表示，土团党最高理事会有一段时间认为慕尤丁是该党要推举的首相人选。”慕尤丁也可能将自己看成首相候选人，我相信任何老二都希望能成为老大。”

他表示，慕尤丁等人筹组土团党时，并未讨论马哈迪担任希盟首相之事。但马哈迪加入土团党并成为总主席后，事情就有了变化。“他（马哈迪）不但骑劫土团党，更骑劫了希望联盟。”

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