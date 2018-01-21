日本自杀人数连续八年减少

日本警察厅统计数据显示，日本2017年自杀人数连续八年减少，但未成年自杀人数有所增加。

《朝日新闻》报道，日本2017年全国自杀人数较2016年减少757人。当中，男性自杀者有14693人，约占70%；女性6447人。

日本自杀问题严重，自1998年自杀人数连续14年超过3万人，最多时是2003年，达34427人。2010年起，自杀人数逐年减少。

当局显示，2017年1月至11月在日本自杀的19754人中，满20岁的成年人各年龄段自杀人数有所减少，而19岁以下未成年人自杀者增加29人，为516人。

这项统计显示，近几年每年都有500至600名未成年人自杀。

2017年因健康状况自杀的人最多，将近一万人，其次为经济困难和家庭矛盾。

关于未成年人自杀的动机，“不详”最多，其次为校园问题，凸显日本社会对未成年人情况掌握不足。

去年8月至10月，神奈川县一名男子在社交媒体上以募集自杀志愿者的方式，杀害9人并藏尸家中，受害者年龄在15岁至26岁之间。

日本随后强化对社交媒体的管控，自动抓取显露自杀意图的状态，将这类信息的网络链接指向相关咨询机构。

尽管自杀人数减少，日本自杀死亡率在发达国家中仍居高位。

免费试阅14天