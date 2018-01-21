柔将配合新加坡推动无现金消费

（早报讯） 柔佛州务大臣卡立诺丁说，新加坡政府致力于打造精明城市及无现金消费社会等措施出台后，柔佛政府也将努力把柔佛打造成无现金消费州属，以配合新加坡相关措施。他说，这是为了确保柔佛与新加坡之间的经济不会出现太大鸿沟。

卡立诺丁昨天在记者会表示：“即使目前首都吉隆坡也尚未做好这样的准备，但柔佛与新加坡仅一水之隔，因此柔佛政府将比吉隆坡更快踏出打造无现金交易环境的第一步。”他提醒当地酒店及旅游业者必须有一套落实无现金交易的系统，让新加坡民众到柔佛消费时无需携带现金，这将有助提升马来西亚的形象。

他也表示，柔佛是马新两国之间的门户，两国人民及经济往来可视为一种跨境经济模式（Cross Border Economy），两国人民也能从中受惠。“这种经济模式让马来西亚民众能有更高工资的工作机会，新加坡民众则能到马来西亚消费，两国人民都能从中受惠。这并非反对党所说的，国家经济不好导致人民到新加坡谋生。”

他表示，柔佛并非没有工作机会，只是新加坡让当地民众多了一项选择，一些当地民众选择到新加坡工作。“到新加坡工作者并非只有柔佛民众，中马、北马，甚至东马民众也有。新加坡人也到柔佛受教育及消费，难道这说因为是新加坡经济不好，新加坡民众才到柔佛消费吗？”

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