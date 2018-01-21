美国会谈判僵局未破 政府继续“关门”

（早报讯）美国国会20日复会商讨如何尽早结束联邦政府“关门”风波，但民主、共和两党坚守各自党派立场，不愿率先作出妥协，政府“关门”谈判僵局仍未打破。

据新华社报道，参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔当天提议就为期三周的政府拨款法案投票，为联邦政府提供运营资金至2月8日，但遭到民主党参议员的反对。

麦康奈尔表示，如果民主党21日继续反对这一提议，按照参议院的议事规则，他将可以要求参议院最早于22日凌晨1时对三周的政府拨款法案进行投票。这一方案也得到白宫和众议院共和党高层的支持。

白宫发言人桑德斯表示，特朗普总统当天上午与参众两院共和党领导人就政府“关门”谈判进行了通话，只有联邦政府恢复全面运营后，特朗普才愿意与民主党就移民改革展开谈判。不过，民主党坚持认为，两党必须率先就青少年非法移民的立法改革达成一致。

白宫行政管理和预算局局长马尔瓦尼表示，当天上午各联邦政府部门已向政府雇员发布“关门”通知，告知哪些雇员将继续工作、哪些将回家休假。他指出，针对政府“关门”的应对举措目前是一天天安排的，多数政府部门拥有结余资金，暂时不会受到明显影响。

由于参议院19日晚未能通过一项联邦政府临时拨款法案，联邦政府非核心部门从20日零时开始被迫暂时关闭。这是自2013年10月以来美国联邦政府再次出现“关门”风波。

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