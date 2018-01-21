特朗普执政周年 美多地女性再示威

（早报讯）1月20日是特朗普宣誓就任美国总统一周年，全美再次爆发大规模的“女性大游行”（Women's March），参与者呼吁女性参政、尊重女性权利、反对性骚扰等。

一年前，数百万人走上街头，以“女性大游行”抗议特朗普就任总统。一年后，美国首都华盛顿、纽约、费城、芝加哥、旧金山、洛杉矶、拉斯维加斯等地，民众再次以集会和游行聚首。与去年一样，标志性的粉红色绒线猫耳帽是当天最抢眼的装饰，主要集会点、公共交通工具、大街小巷，随处可见粉色的各式标语牌和服饰。

据中新社报道，从早上10时多开始，成千上万人就在旧金山市政府广场集会，多位女性政要和各界代表参与演讲、游行，包括旧金山代理市长布里德、韩裔市议员金贞妍、华裔市议员李丽嫦及华裔市府估值官朱嘉文等。

广场上空有直升机在盘旋，四周则有全副武装的警察，通往广场的多个街口都用铁栅栏隔离。

大约下午2时，集会人群从广场向市场街出发，沿路游行至海旁大道，秩序井然。

特朗普在社交网站推特上发文称当天是个美好的日子，最适合女性游行，以庆祝过去一年来美国的历史性里程碑、前所未有的经济成就和财富创造，以及18年来最低的女性失业率。

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