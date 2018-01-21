日拟援助亚非发展中国家 断绝朝外汇来源

（早报讯）日本政府相关人士20日透露，为切断朝鲜外汇来源，日本基本决定加强援助与朝鲜建交的亚非地区发展中国家，促进对加强管制武器交易及洗钱行为所需人才的培养与机器的引进。此举旨在堵住联合国安理会对朝制裁决议的漏洞。

共同社报道，这也是为使朝鲜放弃核与导弹开发而加强施压至最大限度的措施之一。日本外务省在2017年度补充预算案中列入了12亿日元（约1432万新元）相关经费，将以与联合国及国际机构合作的方式实施。

据称，在非洲的武器与弹药等交易是朝鲜的主要外汇收入来源，部分国家还曾委托朝鲜训练士兵。不过去年9月朝鲜强行实施第六次核试验以来，要求朝鲜军事与企业相关人士回国、宣布断绝经济关系等的动向增多。

日本政府认为这是“增强制裁实效性的良机”，决定了对此类国家的援助。具体将由海关实务人员与专家召开会议，谋求提升有关取缔武器交易的能力。在东南亚各国也打算针对财务部门人员实施防止洗钱的培训。

日方还将为管制核与导弹开发相关原材料的交易提供帮助。针对被认为进出口管理体系尤为脆弱的非洲撒哈拉沙漠以南各国，将援助其引进探测原材料物质的机器，指导使用方法。

鉴于朝鲜持续采用在海上向本国船只转移载货的方法逃脱制裁，日本政府还在探讨以太平洋岛国为对象，援助其提升管制能力。

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