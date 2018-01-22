放话要夺执政权 马雪州促伊党退出州政府

（早报讯）马来西亚伊斯兰党主席哈迪阿旺昨天（21日）放话，称该党准备下届大选在雪州执政。雪州公青团今天（22日）狠批伊党背叛现今雪州政权的共识，已沦为“肉中刺”，应退出雪州政府。

当今大马报道，雪州公青团秘书赛巴里沙上午发文告，炮轰哈迪向数百名伊党支持者如此傲慢的声明，旨在破坏政府原本建立的和谐。

他指出：“今日的雪州政府是通过公正党、民行党和伊党在上届大选获得委托后，所达致的共识成立。”

赛巴里沙表示，伊党应该扮演角色，维护有关共识及捍卫现有政权，以吻合州务大臣阿兹敏欲保留州政府的和谐及共识的意愿。

“不幸的是，伊党主席直言不讳说，他们要在第14届大选后领导雪州政权。”

赛巴里沙认为，这种言论仿佛否定了伊党和其他政党，多年来在雪州组织联合政府的合作共识。“不仅如此，此言论犹如出卖了赋予伊党一起巩固雪州政权的信任。”

赛巴里沙提出质疑，称既然伊党表达了要在下届大选执政雪州的意愿，那该党不应该继续留在现有的雪州政权。

他说：“与其继续成为肉中刺，伊党是时候有尊严地退出雪州政府。”

他相信，希盟已准备捍卫雪州政权，同时进一步在中央取得胜利而入主布城。

他表明：“我有信心，人民会在下届大选选择希盟，因为这是唯一最认真要取代巫统和国阵，成为联邦政府的政治联盟。”

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