高空掷物闹人命 马13热点组屋装网

（早报讯）马来西亚首都吉隆坡斯里班底人民组屋发生高空掷物导致少年死亡事件后，政府决定在吉隆坡的72座组屋安装安全网，而吉隆坡市政局将率先在13个被列为“热点”（Hot Spot）地区的组屋安装安全网（Safety Net）。

《星洲日报》报道，发生“高空掷椅命案”的斯里班底人民组屋将是第一个安装安全网的人民组屋。吉隆坡市政局房屋组主任莫哈末卡查里向该报证实，该局房屋组官员、技术组人员以及承包商，已经在上周五前往该组屋进行考察，并已指示承包商安装安全网，安全网的设计概念是采用混凝土和网结合。

他说，吉隆坡市政局将在这个星期安装第一个安全网。他说，13个“热点”是在市政局和警方商讨后，根据其治安、罪案率等所筛选出来的。

另一方面，联邦直辖区部长东姑安南在受询时说，该部已发出指示给吉隆坡市政局，以在组屋合适的地方安装安全网。安装费将由吉隆坡市政局承担。

他强调，该部将会对涉及高空掷下椅子导致一名少年死亡的人士采取行动，因为这是首次发生从组屋高空掷物导致他人死亡的事件。

他说，在组屋楼上丢东西的事件已发生了无数次，根据所接获的消息，从高空掷下的物品还包括了沙丁罐头和橱。

他也说，随着组屋发生各种问题，市政局将会为吉隆坡494座组屋，超过8万个单位的居民举办说明会。“说明会将深入讲解人民组屋居民可以做以及不可以做的事情。”

夺命高空掷物事件于上周一晚上约8时10分发生，导致15岁印度族少年沙迪斯瓦仁因头部受重创，当场死亡。

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