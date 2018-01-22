美国拟今春向阿富汗增派千名军人

（早报讯）俄罗斯卫星网引述《华盛顿邮报》的报道指出，美国考虑今年春天再向阿富汗派遣约1000名军人。这意味着，驻阿美军人数到时将达到1万5000人。

《华盛顿邮报》援引消息人士的话报道称，增兵旨在加强对塔利班恐怖主义行动的打击，但美国防长马蒂斯尚未签署派兵命令。

该报道指出，一旦马蒂斯签署命令，驻阿美军人数将达1万5000人左右。

阿富汗总统加尼日前在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）采访时称，没有美国的财政援助，阿富汗军队撑不过六个月。他还表示，该国有21个国际恐怖集团的武装分子。

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