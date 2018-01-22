马国警方又逮捕二涉恐袭嫌犯

（早报讯）马来西亚警方又逮捕两名涉嫌在国内发动恐怖袭击的极端组织“伊斯兰国”（IS）成员，这两名恐怖分子都曾策划滥杀非穆斯林包括佛教僧人，以报复缅甸政府军残害罗兴亚穆斯林，其中一人还因涉及恐怖活动而入狱服刑，不料出狱后重蹈覆辙。

警察总长弗兹今天下午发文告说，首名被捕的马来西亚籍伊国组织成员（25岁）是雪州首邦市地区一所私人宗教学校的教师，他于2015年11月曾在2012年国家安全罪行（特别措施）法令下被捕，之后获罪入狱服刑，直至2016年11月9日才刑满获释。

他说：“嫌犯出狱后又再度涉及极端行动，并策划对巴生河流域一带的娱乐中心展开恐袭及策划抢劫、绑架或杀害那些他认为是异教徒的非穆斯林，警方在掌握重要情报后于上个月23日在灵市将他逮捕。

他指出，警方掌握的情报显示，这名嫌犯也积极的通过面簿宣传萨拉菲圣战主义以招募新成员，并与那些曾在内安法令下遭警方扣押的前马来西亚圣战组织成员及前IS成员有紧密的联系。

弗兹说，另一名被捕的伊国组织成员是一名印度尼西亚男子（23岁，建筑工人），他于上周三在吉隆坡被捕。嫌犯密谋袭击武吉阿曼警察总部及隆市特拉华警局，以夺取军火。情报显示，嫌犯也策划到其他警局或军营盗取军火。

消息说，嫌犯主要锁定警亭的警员为攻击目标，计划借助偷袭这些站岗的警员夺取军火，以在马来西亚或印尼发动恐袭，所幸警方在他还在招募手下就截获情报，得以及时将他拘捕。

嫌犯在自己的工作场所插IS旗帜，以招募同乡加入。“警方翻查记录发现，嫌犯也曾于去年11月被捕，当时警方从他身上搜获一把刀子，当时嫌犯计划在吉隆坡半山芭地区寻找佛教僧人下手，以报复缅甸政府军残害罗兴亚穆斯林。”

两名嫌犯目前在刑事法典下与恐怖活动有关的条文及2012年国家安全罪行（特别措施）法令下受到警方调查。

2016年6月，雪州蒲种一间酒吧遭恐怖分子抛掷手榴弹袭击，导致八人受伤。这也是IS首次在马来西亚发动恐袭。

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