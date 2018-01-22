欧盟挺阿巴斯认东耶为巴勒斯坦首都

（早报讯）欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼22日向巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯保证，欧盟支持他要让东耶路撒冷成为巴勒斯坦国首都的雄心壮志。

莫盖里尼当天也在布鲁塞尔的欧盟外长会议上呼吁，参与中东和平进程的各方要作出有智慧、负责任的言行。这显然暗指美国总统特朗普公开承认耶路撒冷是以色列首都，引发阿拉伯世界愤怒的举动。

阿巴斯则在回应中重申，他要东耶路撒冷作为巴勒斯坦国首都，同时呼吁欧盟成员国，立即承认巴勒斯坦是一个国家。

他强调，这不会干扰他和以色列有关和平解决以巴冲突的谈判。

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