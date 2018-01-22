马哈迪否认羞辱椰浆饭小贩及优步司机

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪否认他羞辱椰浆饭小贩及优步（Uber）司机；他重申，他的原意是指国家经济政策失败，导致拥有专业知识的国民，被迫当小贩及司机谋生。

马哈迪也是土著团结党总主席，他日前发表“大专生卖椰浆饭及开优步因政府失败”言论，引来巫统部长、巫统领袖及政府高官抨击他羞辱椰浆饭小贩及优步司机。

他今日通过其面簿专页直播，澄清其言论并非要羞辱任何人。他说，有人售卖椰浆饭，那是他们谋生计的方式，但也有人是被迫开优步谋生。“他们受过其他更高（水平）领域的培训，具备担任工程师、医生及其他（专业）的资格，但因为其他领域（的就业机会）被封闭，导致他们被迫当优步司机或卖椰浆饭，这是浪费。

“若某人想卖椰浆饭，我们送他进大学，攻读工程系或医学系，然后（毕业后）卖椰浆饭，这样的做法，或有些精神失常。”

马哈迪是，父母把孩子送入大学，是希望他们运用在大学中所获取的知识，赚取更优厚的收入，但国家经济政策导致这些机会流失。“因此，他们被迫以售卖椰浆饭及开优步的方式为生，这不是他们的选择，若人们选择当（私召车）司机，这是他们的权利，我们恭喜他们；不过，有些人是因环境所逼，那不是他们的错，而是政府政策的错。”

他说，虽然马来西亚的国内生产总值（GDP）及人均收入数字亮眼，但实际上仍有人失业，他们被迫卖椰浆饭及开优步。

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