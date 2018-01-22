马失踪案听证会 社运分子涉宣扬什叶派

（早报讯）马来西亚人权委员会今日针对另一名失踪者，即非牟利组织“玻璃市希望”（Perlis Hope）社运分子兼外汇交易商安里仄末（Amri Che Mat）展开首日听证会；其妻子诺哈雅蒂指出，一名有“拿督斯里”头衔的政治人物曾在面簿指该组织的活动可能导致暴力事件，提醒民众加以提防，并认为该组织援助穷苦人士遭玻璃市宗教司谴责，使她怀疑两者与丈夫失踪事件有关。

《星洲日报》报道，她说，其丈夫曾被指控宣扬什叶派教义而遭执法单位调查，其住家也因此遭警方及该局官员闯入。身穿制服的警员及该局官员在2015年10月21日下午5时闯入其住家及玻璃市希望的办公室，当时她与4名女儿也在屋内。“一名警员对当时只有10岁的女儿大喊，要求家中长辈出来，也要求在楼上观看的孩子下来，而我看见有人未经允许透过位于住家隔壁的办公室进入家里。”

她忆述，其住家遭数十辆官车及约20名官员包围，玻璃市宗教司莫哈末阿斯里也在场；他们询问丈夫是否在家及该组织活动后便离开；其丈夫隔天应阿斯里的要求前往该局。

她强调，丈夫于2015年成立的“玻璃市希望”不涉及政治及宗教，理事会及志工来自各族，不分宗教及种族地帮助社会弱势群体包括单亲妈妈、孤儿及重病患者等，每月也会捐助10公斤白米予1500家玻璃市及吉打居民。

诺哈雅蒂也是该组织会员。她说，该组织也会帮助贫困人家及火灾灾民重建家园，并表示从未涉及建筑宗教场所。

至于经费来源，她说，经费源自于公众或志愿者捐款，并没获政治或宗教组织拨款或津贴。

她回顾丈夫及组织成员在2016年活动的照片时，提起丈夫一度哽咽落泪。她与丈夫育有4名年龄介于9至17岁的女儿，是该听证会的首名证人，两名女儿也随她从玻璃市远道而来出席听证会。

她表示，丈夫在失踪前一晚（2016年11月24日）告知将与友人会面，晚上11时30分出外后便彻夜未归，直到次日早上6时接获妹妹来电，才得知警方发现其丈夫驾驶的丰田Fortuner休旅车在巴东勿刹。

听证会出示6张其妹妹拍摄的轿车的图片，其中4张显示轿车3个车镜，即前座两侧及后左侧车镜爆裂，车内也有玻璃、前后车牌及车内文件不翼而飞，原本贴在挡风镜的汽车贴纸包括路税纸及玻璃市希望贴纸也遭拆除。

她说，她在丈夫失踪后两度报案，但警方并没告知案件进展，询问查案官后被告知案件已交由武吉阿曼警察总部调查，前往该处后却遭警方否认案件在总部处理。

据媒体报道，除了安里仄末外，马国另有4人离奇失踪，其中包括许景城牧师（Raymond Koh）、雪州八打灵再也前市议员及社运分子张福明、约书亚希尔米（Joshua Hilmy）牧师和妻子露丝（Ruth）牧师。希尔米曾是穆斯林，在改信基督教后，遭内安法令扣留两年。

听证会由主席马永贵、人权委员会委员兼听证会小组成员聂莎丽达及艾莎主持。

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