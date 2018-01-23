韩方先遣队赴朝为合演合训踩点

（早报讯）将在朝鲜实地考察三天为韩朝合办文艺活动和开展联合滑雪训练踩点的韩方先遣队，23日从韩朝军事分界线最东段北上金刚山。

韩联社报道，先遣队由12人组成，由韩国统一部交流合作局长李柱泰带队，当天上午走陆路途经东海岸的南北出入境事务所跨过停战线踏上朝鲜土地。

这条跨境通道自2008年金刚山对韩旅游项目停摆后基本荒废，上一次人员过境要追溯到韩朝离散家属团聚的2015年10月。先遣队将参观闲置近十年的金刚山文化会馆，确认其能否马上用作演出场地。

先遣队中的部分人员将前往距金刚山旅游区不远的马息岭滑雪场，检查设施为韩朝运动员联合训练做准备。先遣队的最后一站可能是葛麻机场（元山机场），为可能乘飞机赴朝的韩国滑雪运动员们探路。

朝鲜负责招商引资工作的合营投资委员会2015年5月曾发布文件宣布，将元山和金刚山地区打造成世界级的旅游特区，将葛麻机场改造能够单日运送几千人次旅客的空中驿站。葛麻机场也是朝军要害之地，金正恩曾于去年4月25日在此参观建军以来规模最大的多军种联合打击演习，2016年6月还从此发射舞水端导弹。

在韩方先遣队从原路返回的25日，朝鲜参奥访问团的先遣队8人也将到韩国踩点，朝方先遣队由体育省副局长尹勇福带队，将往返于首尔和平昌两地，为体育代表团、拉拉队、跆拳道表演团、记者团访韩进行预先考察。

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