法国2016减排未达标 将调整排废目标

（早报讯）法国生态部长于洛周一（22日）说，法国在未能达成2016年温室气体减排目标后，将在今年年底之前修改其碳排放目标，以确保履行其对《巴黎协定》的承诺。

法国领导全球落实2015年达成的《巴黎协定》，但其二氧化碳排放量比目标中的4.47亿吨多出了3.6％。

于洛说，修改法国的低碳战略以设定新的目标时，将考虑进一步减少排放的计划，并使法国在2050年前实现碳中和。

他补充说，如果法国要实现排放目标，那么在2016年基本错失排放目标的交通、住房和林业部门的政策将需要大大加强。

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