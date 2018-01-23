外劳短缺加低温 金马仑菜批发价创新高

（早报讯）金马仑农民面对外劳短缺吃紧的困境已有多时，虽然当局去年推出“线上申请雇用外劳系统”，但申请条例过于苛刻及附带繁文缛节，加上近期天气变幻莫测趋向低温，致使金马仑高原多种蔬菜如青葱丶四季豆及菜胆的批发价创下历年新高。

《星洲日报》报道，随着马币汇率近年来节节下滑，以及当局展开取缔非法外劳和铲除非法菜园的“象牙行动”，导致当地农民过去一直面对劳力短缺的窘境，农作物因而缺乏人力种植及收割；基于农作物产量锐减导致菜价高昂，即使蔬菜批发价创新高，面对年关将近的农民皆难展笑颜，且深感无奈。

金马仑农业协会副主席钟南丰受访时表示，早期马币汇率开始疲软时，当地的外劳短缺问题逐渐趋向严重，迄今料缺乏约30%的外劳人手，过去许多非法外劳或孟加拉籍外劳的居留期限届满回国后就不再来马，近数个月也无法申请合法的外劳。

钟南丰表示，由于人力短缺及天气低温的影响，当地上周的一些蔬菜批发价创下历年新高，不过，对农民而言并非喜事一桩，蔬菜有价却苦无产量，农民无法从中分一杯羹。

他披露，四季豆过去10年以来，一直维持在每公斤8令吉（约2.7新元）左右的批发价，今次是首度突破10令吉大关，而青葱的批发价也高达每公斤10多令吉丶菜胆的批发价则高达每公斤8至9令吉，相信零售价会因而飙涨不少。

免费试阅14天