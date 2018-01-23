东京罕见积雪乱交通 近万人成田机场过夜

（早报讯）日本关东地区昨天下午降下大雪，东京都心部分地区积雪21公分，首都圈联外陆空交通大打结，成田机场两条跑道关闭，今天凌晨开放，但航班大乱，近万人在机场睡了一个晚上。

中央社报道，东京都对外交通直到今天上午仍未恢复正常。大雪警报到今天凌晨已解除。

日本气象厅昨天下午2时30分，罕见对东京23区及多摩地方发布大雪警报，这是继2014年2月14日以来，时隔近四年再度发布。

根据日本放送协会（NHK）整理的陆空交通资讯，昨天晚间暂时封闭的成田机场两条跑道，到日本时间今天（23日）凌晨0时18分（新加坡22日晚11时18分）重新开放，但航班大乱，逾9000人在成田机场睡了一个晚上，等待清晨的起飞航班。

昨天大雪导致成田机场两条跑道晚间暂时封闭，总计有187班航班被迫取消。

成田机场公司表示，由于旅客没搭到预定航班，或是无法返回家中，估计有超过9000人在机场度过一夜。

今天清晨6时左右，可以看到旅客疲累地坐在机场地上，等待起飞航班或回家的铁路。

羽田机场部分，今天仍有46班国内线航班取消。

在高速公路方面，首都高速公路中央环状线的地下隧道，因大雪造成大量车辆卡在隧道内约10小时动弹不得，许多民众不耐久候，纷纷下车走紧急阶梯到地面上。动弹不得的车辆在清晨5时30分左右陆续离开。

在铁路交通方面，包括JR中央线快速电车、武藏野线、青梅线、八高线、宇都宫线、高崎线及川越线等，部分列车暂时停驶或误点。

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