韩国30日起实施虚拟货币实名制交易

（早报讯）韩国金融委员会等金融部门23日在中央政府首尔办公大楼举行新闻发布会，发布虚拟货币现场调查结果及防止洗钱准则，并规定本月30日起实施虚拟货币实名交易制，现有虚拟货币账户一律停用。

韩联社报道，金融委规定，外国投资者和《民法》规定的未成年人即使通过实名认证也无法从事虚拟货币交易。银行判断交易所存在投机洗钱风险时，有权拒绝与其进行金融交易，这相当于彻底关闭其银行账户。

对于已经拥有虚拟货币交易账户的用户，有开户行银行账户者可直接用该银行账户存取款，无同一银行账户者不能存款，仅限取款。

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