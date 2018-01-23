马关税局高官住家疑遭纵火

（早报讯）马来西亚一名关税局消费税（GST）组高级官员的住家今晨疑遭人纵火，大火将停在庭院及屋外的多辆轿车烧毁，不过没有波及屋子。

这起火警今晨3时30分发生在布城11区（Presint 11），失火住家的屋主为GST小组助理总监诺阿兹曼（Nor Azman Mat Jini，59岁）。

据《星洲日报》报道，四辆被烧毁的轿车分别是马赛地丶迈薇丶宝腾赛佳及本田CRV轿车，针对这起火警，布城警区主任罗斯里指出，警方在案发现场找到疑为用以纵火的证物，因此已将案件列为纵火案处理。他说，有居民听到火警发生前有一声轻微的爆炸声传出，之后当这名居民走出屋子后就看到一辆马赛地轿车已陷入火海，火势还迅速蔓延至一旁的迈薇轿车及屋子庭院前段两辆轿车。

“火势被扑灭后，警方鉴证组人员丶警犬队及消拯局鉴证人员在现场展开搜证行动，并在烧毁的马赛地行李厢内发现一个锤头以及地上有一个打火机，因此相信案件涉及纵火的成分。”

他补充，马赛地轿车及迈薇轿车在大火中被烧毁，另两辆车则局部被大火烧熔。警方援引刑事法典第435（蓄意纵火）条文调查此案。

布城消拯局主任希尔曼阿都拉昔指出，当局今晨3时54分接获投报后，派出8名来自布城的消拯人员及两辆消防车赶往现场救火。他说，这起火灾没有引发人命伤亡，不过屋子的庭院丶屋顶及4辆轿车都被大火烧毁。

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