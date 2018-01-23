蜈蚣毒液秘密破解 有利于救治中毒者

（早报讯）中国科学家22日在美国《国家科学院学报》上发表论文说，他们破解了蜈蚣毒液毒倒大型猎物的秘密。这项发现将有助于临床救治蜈蚣叮咬中毒导致的心肌衰竭等严重症状。

论文共同通讯作者之一、中国科学院昆明动物研究所杨仕隆告诉记者：“蜈蚣是优秀的捕食者，一只重3克的金头蜈蚣可以在30秒内捕杀一只体重45克的小鼠，捕食效率十分惊人。但蜈蚣征服巨大猎物的分子机制仍然是一个谜。”

研究团队通过跟踪蜈蚣毒液中具有强致死性的分子，发现了多肽毒素SsTx。这种多肽分子能选择性阻断具有重要生理功能的KCNQ离子通道。

在使用小鼠与猴子开展的动物实验中，他们发现这种多肽毒素与蜈蚣毒液引起的中毒症状一致，且从毒液中去除该多肽毒素后，毒液便不再能引起血管痉挛、急性高血压、心肌缺血等严重临床症状。

新华社的报道引述研究人员说，蜈蚣毒液中的这种多肽毒素通过阻断上述离子通道导致猎物大脑、肺及心脏功能障碍，从而高效捕食猎物。

基于这种分子策略，他们在疾病动物模型中利用一种叫瑞替加滨的药物治疗蜈蚣叮咬中毒导致的心肌衰竭，结果取得良好效果。

杨仕隆说，这项研究不仅对了解产毒动物捕食方式、毒液分子进化策略具有重要意义，还对蜈蚣中毒临床救治有重要指导意义。

研究论文的共同通讯作者还包括中科院昆明动物研究所赖仞研究员、周鸣研究员以及中国科技大学田长麟教授。接下来，他们将关注瑞替加滨作为临床药物救治被蜈蚣叮咬中毒患者的效果。

蜈蚣广泛分布在除南极洲外各大洲陆地，可以捕食小型哺乳动物、啮齿类动物、两栖爬行类动物等远大于自身体重的猎物。人如果被蜈蚣叮咬后会出现疼痛、水肿、发炎、坏死和皮下出血等症状，严重者有高血压、心肌缺血、呼吸衰竭、昏迷和痉挛等临床症状，甚至可能死亡。

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