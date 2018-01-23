分析唾液中抗体的行为 能快测爱之病病毒

（早报讯）美国研究人员开发出一种检测爱之病病毒感染的新方法，有望通过唾液快速、准确地检测感染。

由于感染初期血液中的抗体数量较多，最常见的爱之病病毒感染检测方法是检测血液样本中的病毒抗体，而非病毒本身。血液检查不便用于大规模筛查，唾液检查虽更方便但唾液中的抗体数量较少。

新华社引述斯坦福大学研究人员22日在美国《国家科学院学报》上发表的报告说，他们采用了一种间接方法，不去直接寻找唾液中的抗体，转而去发现这些抗体的行为。

研究人员利用了抗体的一种特性，即抗体有两个可以结合抗原的“臂”，它们都可以“捕获”爱之病病毒。

研究人员取部分爱之病病毒，将它们与脱氧核糖核酸（DNA）的半个片段连接起来，然后将其放在唾液样本中。如果样本中含有爱之病病毒抗体，抗体的两个臂会捕获经过修饰的爱之病病毒，病毒上两个半段的脱氧核糖核酸会合成一条，而整条脱氧核糖核酸容易检测出来。

主持这项研究的斯坦福大学教授卡洛琳·贝尔托西说，利用这种方法可以在无需血液样本的情况下检测爱之病病毒感染，且没有太多技术要求。

早期实验中，研究人员利用这种方法发现了参与测试的22名受试者为爱之病病毒阳性，而另外22名不携带爱之病病毒的受试者也未检出假阳性——即检测结果错误地显示受试者感染。

研究人员认为，这种方法还可用来检查过敏及筛查结核病和伤寒。

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