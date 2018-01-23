马哈迪指宝腾最终须从中国进口零件

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪指国家汽车公司宝腾（Proton）有意精简供应商及经销商，恐将让供应商及经销商失业，最终汽车零件必须从中国进口。

《星洲日报》报道，马哈迪今日在首要领导基金办公室召开新闻发布会时表示，这将导致经销商被淘汰，因为国内具备3S（销售、服务及零件供应）的经销商非常有限。供应商据悉被勒令减少营运费用30%，供应商只能关闭工作室。

他重申，政府出售宝腾及莲花股权给予中国吉利并没有为国家带来任何利益，相反只是利惠中国企业。他说：“宝腾的汽车将无法进入中国市场，只能进入较小的泰国及印度尼西亚市场。马来西亚人民则在纳吉的政策下，购买进口货。”

他表示，国产车计划其实是有利可图的投资活动，甚至在没有向银行贷款或政府资助的情况下，成功兴建丹绒马林普腾汽车城。“不过，政府却尝试干预这项计划，甚至不愿意提供研究资助。

“此外，政府开放国内汽车市场，让外国车可轻易进口至国内。相反，国内汽车则无法出口至其他国家。”

针对首相纳吉将公交系统不发达归咎于“一个人”固执的国产车想法，马哈迪讽刺纳吉犹如“喃喃自语”（Talk to a mirror），没有人会理解其逻辑。

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