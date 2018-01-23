菲律宾去年GDP增长6.7%

（早报讯） 菲律宾第四季国内生产总值（GDP）增长6.6%，全年GDP增长则达6.7%。菲律宾的GDP增长率已经连续六年超过6%，这让它成为全球增长最快的经济体之一。

菲统计局今天公布的数据显示，当地第四季GDP同比增长6.6%。这是菲律宾连续第10季的GDP增长超过6%，这样的增幅略低于经济师之前预估的6.7%，导致当地股市与比索双双下滑。路透社与博社之前调访经济师得出的GDP预估增长中值都是6.7%。

新加坡的瑞士银行（UBS AG）经济师福伍德则认为：“这样的增长比许多人预期的更据持续性。……我们关注其通胀与贸易平衡，一旦它们恶化，（菲律宾能否）持续增长就将是个疑问。”

全球贸易复苏与东南亚国家经济增长息息相关，例如越南去年的增长率是6.8%。菲统计局指当地去年出口增长了19.2%。

菲律宾10年来成为经济表现亮眼的新星，其经济强劲增长力道预料将持续。世界银行估计菲律宾中2019年前的年底经济成长都将超越6%。菲政府的税改法案拉抬国家竞争优势并提升营收，政府还向兴建高速公路和马尼拉首条地铁等基础建设计划投入1800亿美元（约2380亿新元）资金，这些都有助刺激当地经济发展。

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