又有新书曝光白宫内幕：特朗普推文让幕僚忙坏

(早报讯)继美国记者沃尔夫的《烈焰与怒火:特朗普白宫内幕》之后,又有一本曝光特朗普白宫内幕的新书即将发售。

据海外网援引《华盛顿邮报》报道,由该报前记者、福克斯新闻节目主持人霍华德·库尔茨(Howard Kurtz)撰写的《媒体疯狂:特朗普、媒体和真理之战》(Media Madness: Donald Trump, The Press, And The War Over The Truth)将于本月29日上市。据悉,书中描述的白宫充满了混乱的氛围,幕僚因总统的冲动和推文而忙乱。

书中提到,2017年7月末,白宫刚刚完成对跨性别者在军方服役的政策审议,特朗普和当时的白宫幕僚长普利巴斯同意到椭圆形办公室讨论需要决定的四个选项。

然而,特朗普却在那次会议之前通过推特宣布不允许跨性别者服役,整个特团队对此不知所措。普利巴斯说:“天啊,他发出这样的推文。完全不再需要会晤了。”

库尔茨还写道,白宫幕僚在一个星期六的早晨醒来发现,特朗普在推特中没有任何根据的指控前总统奥巴马在竞选期间对他进行监听,这令他们顿时陷入混乱。库尔茨称:“白宫没有人知道该如何做。”

随后,普利巴斯手机上收到爆炸般的电邮和短信,白宫工作人员必须想尽办法证明那则推文说得对,而不是事先审议他的声明,因为总统的推文一旦发出就不会收回。

