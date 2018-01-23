巴黎塞纳河水上涨 本月第二次溢出河床

（早报讯）法国巴黎连日阴雨，塞纳河水不断上涨，现已超过标线4米以上。

中新网报道，塞纳河巴黎河段22日多处溢出河床。这是本月以来，塞纳河第二次溢出河床。

巴黎警察局估计，当天塞纳河会涨水到标线以上4.5米。另据法国水文气象部门，塞纳河流域的阴雨天气可能持续到25日，因此未来几天，塞纳河将持续上涨。

巴黎当局决定关闭塞纳河沿岸的蓬皮杜道路交通，并启动黄色警报。

法国全境多省发生水患，东部斯特拉斯堡附近的莱茵河预计23日可能溢出河床。目前，法国有20个省被列入洪水橘色警报名单。

免费试阅14天