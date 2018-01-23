马航MH370客机搜寻工作周一重启

（早报讯）马航MH370客机的搜寻工作重启，美国海底探索公司的一艘搜寻船已抵达搜索区域，并在周一（22日）发射水下自主潜航器进行搜索。

民航局总监阿兹哈鲁丁周二发文告说，这项搜索行动是建立在“没收获，不收费”的基础上。这意味着它只有找到飞机残骸或飞行记录仪（驾驶舱录音及飞行数据记录仪）才能获得报酬，而搜寻期限是90天。

阿兹哈鲁丁也是马航MH370客机反应小组组长。他说，这个搜索行动共有65人，其中包括两名代表马来西亚政府的皇家海军人员。“马航MH370反应小组将通过短讯和电邮，向马航MH370客机遇难者家属告知搜寻的最新进展，同时也会把有关进展更新在马航MH370官网上的家属栏目。”

马来西亚政府1月10日与美国海底探索公司海洋无限公司（Ocean Infinity）签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。若是在首阶段搜寻地点的5000平方公里内找到，将支付8200万令吉（2800万新元），若是在次阶段搜寻地点1万平方公里内找到，将支付1亿2200万令吉（4100万新元），若是在第三阶段的1万平方公里内找到，将支付2亿4000万令吉（8000万新元），若是在额外的搜寻地区，例如超过2万5000平方公里的地方找到，将支付2亿8500万（9600万新元）.

此外，西澳大学沿岸海洋学教授帕蒂亚拉奇在接受路透社访问时表示，该搜寻船“海底建造者号”（Seabed Constructor）有八个自主潜航器（autonomous underwater vehicle，AUV），能更快地搜寻大范围的海床。如果连他们都无法在90天内寻获，未来数十年可能就无望找到了。“这就像是最后的努力。”

据悉，这个具备高科技器材的自主潜航器可下沉至6000米的深度，比过往参与MH370搜寻行动的潜水艇还要深。

马航MH370客机是在2014年3月8日从吉隆坡飞往北京途中失联，机上载有239人，大部分为中国公民。

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