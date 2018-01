美国肯塔基州马绍尔县中学今天上午(当地时间)发生枪击案,至少一死数伤。

已有警察和救护车抵达案发现场。肯塔基州长贝文在推特上证实该地确实发生了枪击案。他写道:“有至少一人丧命,数人受伤,枪手已被捕,但具体情况还不明朗……请大家切勿揣测或是道听途说……让在案发现场的工作人员做好他们的工作。”

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...