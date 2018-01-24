美奇幻女作家勒瑰恩逝世 享年88岁

（早报讯）美国史上最著名的女性奇幻作家勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）在美国逝世，享年88岁。

《纽约时报》援引勒瑰恩之子西奥的话报道，勒瑰恩周一在位于俄勒冈州波特兰市的家中逝世。

西奥未透露勒瑰恩死因，但他表示，母亲近几个月身体状况都不太好。

勒瑰恩是以她的《地海》（Earthsea）系列闻名于世，这部从1960年代后期开始的创作，描述巫师弟子和邪恶力量战斗。

美国犯罪小说畅销作家史蒂芬金（Stephen King）在推特哀悼她的离世，称勒瑰恩是最伟大的作家之一。

免费试阅14天