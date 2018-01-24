安华：茅草行动起因是巫青与马华交恶

（早报讯）马来西亚反对党人民公正党实权领袖安华说，1987年扣留了逾百人的“茅草行动”的起因，其实是巫统青年团和马华出现分歧，才引发了种族关系紧张，最后演变成警方援引内安法令逮捕逾百名政治领袖、华教人士及社会运动分子等人士。

也是马来西亚前副首相的安华指出，当年的巫青团长正是现任首相纳吉，而马华领导人则是李金狮。

安华24日出庭为民权组织干净与公平选举联盟（净选盟）2.0主席玛丽亚陈起诉马来“红衫军”领袖嘉马诽谤案，以诉方第三证人身份供证时说，当年茅草行动被逮捕的人士就包括了玛丽亚陈的已故丈夫、社运分子尤努斯。

安华指出，事发当年他是教育部长及巫统副主席，而当时政府展开大型逮捕行动的导火线，是因为巫青团与马华交恶。“逮捕行动之后的星期天，我到访时任首相马哈迪的官邸，要求释放与这件事（巫青团与马华起争执）无关的人士，但马哈迪说，这是关系到国家安全的重大课题，最好交由警方及内政部处理。”

恶名昭彰的茅草行动则发生在1987年10月，普遍认为导火线是当时身为教长的安华，故意指派百多名不懂华文的马来官员掌管华文小学，引发华社连串抗议。马哈迪政府随后援引内安法令展开大逮捕，拘留了106名朝野政党领袖、华教人士、社运分子、宗教人士等，还关闭了华文报《星洲日报》、英文报《星报》和马来文报《祖国报》等三家报纸。

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