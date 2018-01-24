日本白色家电供货额创二十年新高

（早报讯）日本国内的白色家电销售表现强劲。据日本电机工业协会（JEMA）1月24日发布的数据，2017年国内供货额比上年增长2.0％，达到2.3479万亿日元（279亿新元），创出1997年以来的最高水平。

据日本经济新闻中文网报道，由于双职工家庭的增加、健康及美容意识的加强，大容量冰箱和不易损伤头发的电吹风等功能强大、价格较高的家电的需求增长。此外，在特定家电领域有优势的新兴企业的崛起也在激活市场。

自时隔三年实现增长的2016年起，供货额在2017年连续两年增加。与因消费增税前的“抢搭政策末班车”需求等带来销量膨胀的约20年前不相上下。占整体六成以上的室内空调、冰箱和洗衣机这三种主要产品维持增长态势。

白色家电增长的背景是日本消费者偏好的变化。不仅是节能，随着双职工家庭的增加，能节约做家务时间的家电受到欢迎。使周末批量购买食材、或大量清洗衣物成为可能的大容量冰箱和洗衣机畅销。

在大型家电连锁Bic Camera Inc.有乐町店（位于东京千代田区），冰箱卖场的一半为容量550升以上的大型冰箱所占据。虽然销售单价提高，但Bic Camera Inc.社长宫嶋宏幸指出，“（消费者）出现了只要是好东西、即使贵点也会购买的趋势”。

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