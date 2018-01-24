陈振声：中国应抓一带一路契机构建更完善的全球经贸体系

（早报讯）我国总理公署部长陈振声认为，中国应该抓住“一带一路”倡议的契机，构建更完善的全球经贸体系，让各国都能共同参与到下阶段的世界经济增长。

正在达沃斯出席世界经济论坛的陈振声，今天下午参加了一场关于一带一路建设的互动讨论会。

他在会上发言时说，一带一路倡议把沿线各国的市场连接起来、促进贸易往来，带动了当地经济增长，也推动区域和沿线发展，提升了各国民众的生活水平和质量。

不过，陈振声指出，一带一路更重要而深远的影响，是它有可能带动构建一个更紧密融合的全球经济体系，推动全球经济进入新的时代。

陈振声解释，有质疑者对中国的崛起感到担忧和害怕，一带一路正好提供了一个重要的历史契机，让中国向世界证明，这项倡议并不是为了中国的短期商业利益或一己私利，而是在为世界构建一个更完善、能让各国共同参与到下阶段世界经济发展的体系。

他说：“中国人有句古话叫‘以德服人’，中国国家主席习近平去年在达沃斯年会上也提到，要构建人类命运共同体……这是个很好的机会，让中国向世界展示，它将成为一个包容、具有前瞻性的大国，一个带着大家共同前进的大国。”（联合早报记者林子恒北京报道）

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