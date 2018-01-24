抗生素耐药 荷兰机构比较药厂的应对力度

（早报讯）病菌对抗生素类药物产生耐药性的问题受到全球关注。一份最新报告首次从制药公司的角度，给全球30家主要制药企业在应对抗生素耐药性这一难题上的表现“打分”。

这份名为《2018抗生素耐药性基准评分》的报告由受英国和荷兰政府资助的“获取药物基金会”（Access to Medicine Foundation）于23日在瑞士达沃斯发布。世界经济论坛正在达沃斯举行。

病菌的耐药性问题近年来日益严重。据世界卫生组织统计，每年全球约70万人死于各种耐药菌感染，23万新生儿因此夭折。应对抗生素耐药性需要各国政府、国际组织、非政府组织、农业和制药行业等各方共同努力，而制药企业是这一链条中的重点，因为它们直接负责抗生素的研发、生产和销售。

新华社报道，这份报告把30家主要药企分为三类：8家大型研究型药企、10家仿制药生产商以及12家生物制药企业。报告对这些药企的新抗生素药物研发实力、药品制造过程中的相关态度、对抗生素的合理供给和抗药性监控进行了对比，内容涵盖了它们截至2017年9月8日上市的全部药物和所有正在研发中的新药，调查共持续20个月。

在应对抗生素耐药性方面，这份报告认为，英国葛兰素史克公司和美国强生公司是8家大型制药公司中表现最好的；美国迈兰公司在10家仿制药生产商中得分最高；美国Entasis公司则在生物制药公司中居于首位。

报告还显示，现有28种针对重点病原体的抗生素药物处于研发后期，但其中只有两种药物拥有完备的上市销售和合理使用计划；虽然有8家药企针对生产过程中允许排放到自然环境中的抗生素水平做出了限制，但没有一家明确说明具体排放了哪些抗生素。

报告同时警告称，研发新的抗生素药物意义重大，但新药数量与目前正在失去效力的药品种类相比仍是杯水车薪。因此，报告呼吁在加强现有抗生素供给的同时，还应该在新药处于临床试验最后阶段的时候就制定完善计划，保证一旦上市就能实现充足供给并合理使用。

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