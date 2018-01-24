日本对华出口创新高 实现双位数增长

（早报讯）日本财务省1月24日发布的贸易统计数据（速报值，以通关数据为准）显示，日本2017年的出口额同比增长11.8％，达到78.2897万亿日元（9303.60亿新元）。时隔两年出现增加。面向包括中国在内的亚洲市场，制造智能手机用液晶器件等的半导体制造设备大幅增长。从全年出口额来看，对中国和包括中国在内的亚洲市场都创出历史新高。

日本经济新闻中文网报道，日本2017年的贸易收支（出口额减去进口额）减少25.1％，为顺差2.991万亿日元。连续两年实现顺差，但顺差额缩小。

对包括中国在内的亚洲市场出口额增长15.7％，达到42.9252万亿日元。其中对华出口增长20.5％，达到14.8914万亿日元，双双确保了两位数增长。起到牵引作用的是半导体制造设备，对亚洲出口增长逾三成，对华出口增长近五成。随着高性能智能手机和物联网的普及，中韩等国的半导体产能增强和产业升级不断推进。

一方面，日本对美国出口增长6.8％，达到15.111万亿日元，时隔两年增加。大型汽车的出口增长。受到汽车出口增长的推动，对欧盟（EU）出口增长8.5％，达到8.6572万亿日元。

日本2017年的进口额整体增长14％，达到75.2986万亿日元，时隔三年增加。由于原油价格上涨，原粗油进口额增长29.3％，时隔四年增长，推高了整体进口额。

2017年12月单月出口额同比增长9.3％，达到7.3021万亿日元。由于日系车企终止了在澳大利亚的生产，日本对澳大利亚的汽车出口增加。12月的进口额增长14.9％，达到6.9431万亿日元。单月贸易收支为顺差3590亿日元，连续7个月实现顺差，但顺差额下降43.5％。

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