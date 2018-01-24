俄称美国有关俄涉叙化武袭击言论是挑衅行为

（早报讯）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫24日说，美国最近关于俄方与叙利亚发生化学武器袭击有关的言论没有事实根据，美方在叙利亚全国对话大会即将于俄南部城市索契举办之际散布这类言论是挑衅行为。

据报道，美国国务卿蒂勒森23日表示，最近在叙利亚东古塔地区发生的化学武器袭击事件让美国担心，阿萨德政权会继续使用化学武器，俄罗斯对该地区的化武事件负有责任。他还说，俄罗斯没有能力防止叙利亚化武扩散，不适合参与调解叙利亚危机。

新华社报道，里亚布科夫就此评论说，美国对叙利亚政府使用化武的指责不但没有事实根据，而且是非常武断的。他说，每次有助于政治解决叙利亚局势的重大政治事件即将发生或者筹办之际，美方都会散布一些不实信息，或者举办一些活动讨论与化武事件调查没有任何关系的问题，美方的这类举动是直接的挑衅行为。

里亚布科夫说，美方这一言论以及拒绝与俄方合作成立叙化武事件调查机制的做法，是美国对俄罗斯实施更大规模“遏制”政策的延续。俄方认为，美国的这些做法是完全不可接受的，在这种情况下俄罗斯无法同美国继续谈论叙化武问题。

俄总统新闻秘书佩斯科夫24日也表示，美国妨碍针对之前叙利亚相关化武袭击的国际调查，且毫无根据地对化武袭击乱贴标签，俄方完全不赞成美国这种态度。

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