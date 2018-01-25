特朗普“期待”为穆勒的通俄调查宣誓作证

（早报讯）美国总统特朗普24日说，他“期待”为美国特别检察官穆勒的通俄调查宣誓作证。

美国之音报道，穆勒正在考虑对特朗普进行问话，集中调查特朗普是否妨碍了司法的问题。他与特朗普谈话将主要涉及特朗普解雇前联邦调查局局长科米和前国家安全事务的顾问弗林这两件事。

这是穆勒团队针对俄罗斯干涉2016年美国大选所展开的刑事调查的一部分。

报道说，穆勒已要求特朗普的律师就三件事询问总统，那就是特朗普因弗林对副总统彭斯隐瞒与俄驻美大使的交往而将弗林撤职、特朗普要求科米停止调查弗林，以及特朗普后来将科米撤职。

特朗普几个月前说他会“百分之百地”同意与穆勒的调查人员见面，但他最近质疑说，为什么有必要见面，因为“没有勾结”。

美国法律规定妨碍司法或是阻碍“官方程序”是犯罪行为。

法律专家说，在任总统不能因妨碍司法或任何罪行而被起诉，但如果国会决定采取行动，可以用妨碍司法的名义弹劾总统。

前总统克林顿在1998年被众议院弹劾，部分原因就是妨碍司法。1974年，议员针对尼克松总统提出了三项弹劾案，其中一项指称他妨碍司法。

克林顿被宣布无罪，而尼克松在国会要对他启动弹劾的压力下宣布辞职。

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