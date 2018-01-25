朝鲜女子冰球代表团抵韩

（早报讯）与韩国女子冰球队组建联队参加平昌冬奥会的朝鲜女子冰球代表团25日上午，通过位于京畿道坡州的韩方出入境事务所抵达韩国。

韩联社报道，朝鲜代表团随后乘坐巴士前往位于忠清北道镇川的国家代表选手村，与韩方队员会合，共同训练。朝鲜冰球代表团共15人，包括12名选手、1名教练和2名助手。

韩朝联队将于2月4日与瑞典展开热身赛。平昌冬奥会开幕后的2月10日，韩朝联队将首轮迎战瑞士队。

与此同时，朝鲜冬奥先遣队一行八人也通过京义线陆路南下入境。他们将在韩停留三天，实地考察赛场、宿舍等设施。

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