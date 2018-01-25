韩政府强烈抗议日本设独岛展示馆

（早报讯）韩国政府今天（25日）以外交部发言人鲁圭德的名义发表声明指出，韩国政府对日本政府在东京设立“领土和主权展示馆”，并主张其拥有独岛（日本称竹岛）主权的行径表示强烈抗议，要求日方立即关闭展馆。

日本政府今天在东京都千代田区市政会馆内开放常设“领土和主权展示馆”，主张独岛和钓鱼岛（日本称尖阁列岛）是日本固有领土。

韩联社报道，韩国外交部在声明中敦促日本政府立即停止主张独岛主权。该声明称，独岛在历史上、地理上、国际法上明确属于韩国固有领土，并再次提醒日方正确的历史观是韩日关系的根基。

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