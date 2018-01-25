菲反恐有成 去年百余恐怖分子投降

（早报讯）菲律宾政府反恐取得成果，在强力追剿及提供生计的双管齐下策略之下，去年有超过100名阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）恐怖分子投降。

中央社报道，菲律宾西棉兰老岛军区司令官加维斯今天（25日）在报告中说，去年1月1日到12月31日期间，有144名阿布沙耶夫分子向军方投降。

阿布沙耶夫是菲境内四大安全威胁之一，成立于1990年代，活跃于菲律宾西南部省份，早期怀有建立伊斯兰国家理想，在创办元老逐一伏法之后，逐渐沦为靠绑架维生的盗匪团体。

去年，菲政府军在三宝颜（Zamboanga）、巴西兰（Basilan）、苏禄（Sulu）与塔威塔威（Tawi-Tawi）等省分，加强了追剿阿布沙耶夫的力道。

加维斯说：“阿布沙耶夫成员大举投降，可归因于政府军的强力追剿，以及棉兰老岛人民和地方官员的支持。”

根据军方资料，今年1月1日至23日期间，又有四名阿布沙耶夫分子投降，三人是在苏禄省，一人是在巴西兰省，他们也缴交了三把高火力枪械。

加维斯继续向阿布沙耶夫分子喊话，鼓励他们回归正常与法治生活，甚至加入政府军共同维护国家安全。

菲律宾政府正与伊斯兰学者及教士合作，为投降的恐怖分子办理了“新生计划”，教导他们谋生的一技之长，并灌输正确而非激进的伊斯兰教义，以免他们再走回头路。

截至2017年年底，军方估计阿布沙耶夫大约有300至400名成员。虽然不时有成员投降或伏法，但也有新人加入，因此确实人数难以确定。

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