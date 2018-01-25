马国网上鼓吹投废票 选民受促理智投票

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪加入在野阵营并成为希望联盟（希盟）首相人选，引起不少争议，近来网上更有人以“国阵和希盟已没分别”为由，鼓吹选民投废票或不投票。对此，马国16个大专组织联署发表文告，呼吁选民保持理智，履行公民责任及善用本身的投票权，以免国家民主倒退。

这些大专组织24日在文告中指出，投废票只是情绪宣泄，展示个人对朝野阵营的不满，却不能推动马来西亚政治改革。

文告说，选民务必认清马来西亚的政治现实——要改变只能通过五年一次的和平选举。“投废票不仅无法彰显民主，更是放弃选择权，对于公民社会的建立是倒退的表现。”

文告也促请朝野政党严正看待导致“废票潮”的根源，并自我检讨，正视人民的诉求。

此外，马哈迪在博客撰文说，他对主张投废票者认为希盟与国阵就像“百事可乐与可口可乐一样没分别”一事感到震惊，并指责这些人没有独立思考能力。

他拿汽车品牌宝腾（Proton）及劳斯莱斯（Rolls Royce）作比喻：“如果是宝腾和劳斯莱斯，该选哪个比较好？随便选吧，反正都是汽车，有什么差别？”

他强调，思辨能力决定一个民族的兴衰。“这些（主张投废票者）无法思考的一群，就像蒙昧部落的人。若我们参与这些人的行动，我们就不会懂得分辨政党的差别，也不可能进步。”

免费试阅14天