巴勒斯坦坚持以巴和谈列入耶路撒冷问题

（早报讯）巴勒斯坦25日强调，拒绝将耶路撒冷问题排除在以巴和谈议程外，也不惧怕美国威胁。

据新华社报道，特朗普25日在瑞士达沃斯会见以色列总理内塔尼亚胡时表示，耶路撒冷问题不再列入今后以巴和谈议程。特朗普还说，美国副总统彭斯访问中东地区时遭巴勒斯坦冷落，巴勒斯坦不尊重美国，美国将冻结对巴援助金直至巴方重返谈判桌。

对此，巴勒斯坦外长马勒基受访时强调，不管美国如何决定，耶路撒冷问题永远在谈判桌上。他说，美国的威胁政策“连一个巴勒斯坦小孩都吓不倒”。

巴勒斯坦首席谈判代表埃雷卡特发表声明说，没有耶路撒冷，和平就无从谈起。“谁认为耶路撒冷（问题）该从谈判桌上移除，他就该知道和平也将从谈判桌上移除。”

埃雷卡特还说，关乎巴勒斯坦人民命运的核心问题不是游戏或赌博，不允许用来交易，美国援助不是“恩赐”。

巴勒斯坦总统府发言人鲁代纳也发表声明说：“如果耶路撒冷问题在谈判桌之外，那么美国也在谈判桌之外。”他强调，如果美国不收回承认耶路撒冷为以色列首都的决定，巴方拒绝美国在和平进程中扮演任何角色。

以巴和谈自2014年起陷入停滞状态。2017年12月6日，特朗普宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都，此举导致巴勒斯坦强烈不满，巴美关系降至冰点。

本月2日，特朗普表示如果巴方拒绝和谈，美方将取消对巴经济援助。巴方则宣布将暂停承认以色列，以巴已达成的和平协议不再有效。巴方也在多个场合表示不再接受美国作为以巴和平进程的调解方。

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