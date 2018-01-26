南非猎杀犀牛现象未得到遏制

（早报讯）南非环境部长莫莱瓦25日提交报告说，2017年南非共有1028头犀牛遭猎杀，虽然比上年减少26头，但偷猎犀牛的势头并未得到根本遏制。

据新华社报道，地处南非东北部的克鲁格国家公园是猎杀犀牛的重灾区，仅去年就损失504头犀牛。2016年，该园区共有662头犀牛遭猎杀。

莫莱瓦表示，虽然与前一年相比，克鲁格国家公园内去年被猎杀的犀牛数量下降了24%，但在夸祖卢－纳塔尔省、北开普省、姆普马兰加省、自由州省和西北省，死于非命的犀牛却呈上升趋势。

报道称，去年执法部门共逮捕502名涉嫌偷猎者及16名走私人员，缴获168.46公斤犀牛角。被捕人员主要来自南非、津巴布韦、肯尼亚和一些东南亚国家。此外，当局还逮捕了21名涉嫌参与犀牛角走私的南非政府官员。

莫莱瓦说，针对盗猎集团不断变换的作案手段，南非政府已采取相应措施，包括为执法部门配备先进设备和加强国际合作等，以遏制猎杀犀牛的势头。

南非是犀牛的主要栖息地，全球80%以上的犀牛在南非生活。据南非环保组织提供的数据，过去10年里，南非有超过7000头犀牛惨遭猎杀，现存犀牛数量已不足两万头。

南非政府警告，如果不采取更有效的保护措施，南非犀牛可能在2026年前灭绝。

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