京东联手腾讯 拟挑战亚马逊主场

（早报讯） 中国电子商务企业京东准备在今年内以洛杉矶为头站登陆美国，挑战劲敌阿里巴巴，并在亚马逊的主场与之对阵。

为实施海外扩张，这家估值680亿美元（887.60亿新元）的公司正设法筹资壮大其物流体系。京东已在这一轮的早期融资中进入最后阶段的讨论，拟将其物流业务15%的股权出售给腾讯控股及其他投资方。亿万富翁创始人刘强东接受采访时称，腾讯将获得大约三分之一的配售股份，并在下月中旬前完成交易。

彭博社引述刘强东称，在此之后，京东物流业务将在三年左右于中国内地或香港上市，这是他对京东全球扩张计划迄今为止最详细的介绍。这位创始人希望超越阿里巴巴。与京东一样，阿里巴巴也抓住了前所未见的中国消费热潮，但大部分业务仍依靠国内市场。

刘强东在瑞士达沃斯参加世界经济论坛时说，京东希望十年内实现半数收入来自海外，将继续投资直到目标实现。

在纽约上市的京东之所以以美国西海岸最大城市为第一站，是因为当地中国侨民数量庞大，而且或许能借力合作伙伴兼股东沃尔玛，来获得初步的物流支持。刘强东表示，希望2018年年底前开始向美国消费者开放。他曾于本周表示，担心保护主义会使进入美国市场的难度越来越大。

刘强东说，京东将于今年内进入包括越南、印度、菲律宾、马来西亚在内的所有东南亚国家，未来将投资美国，并在美国建立仓储中心，以实现当日送达。

腾讯对物流业务股权一事不予置评。

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