特朗普愿为转发种族主义的视频道歉

（早报讯） 美国总统特朗普表示，他转发了一个最早由极右边缘组织发布的反穆斯林视频内容的行为，纯属无意冒犯了英国；如果该组织是种族主义分子，他愿意道歉。

在接受ITV的“早安英国”节目采访时，特朗普说他对该组织一无所知，但表示他是“你可能遇到的最不带种族主义立场的人”，他的转发并不表示支持。

特朗普去年11月转发该视频的行为在英国引起公愤，并卷入一场与英国首相特雷莎·梅的公开口水战。特雷莎·梅对特朗普的转发行为提出批评。

路透社报道，当被追问是否会为此道歉时，他说如果这个组织是由种族主义分子组成的话，他会道歉。

“这么说吧，如果你告诉我他们是很可怕的人，很可怕的极端主义者，如果你希望我道歉，那我肯定会的，”特朗普说。

“我对他们一无所知，我并不想牵涉其中...”

特朗普表示，他并不是有意给英国制造困难。他说自己非常喜欢英国。

“可以这么说，我和你们的首相有非常好的关系，”特朗普说，“她一直做得很好。我们其实有很好的关系，虽然很多人以为我们关系不好。”

“我支持她，支持她做的很多工作和说的很多话，我也在军事上非常支持你们。如果有什么事情发生，我们会来保护你们的，但希望永远不要有事。我是英国的大力支持者。”

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