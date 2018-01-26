马来西亚中间选民高达四成

（早报讯） 民政党主席马袖强说，多项民调显示马来西亚来届大选的年轻选民中，高达四成是尚未决定支持对象的中间选民。“这是历届大选最多游离选民的一次。”

马袖强接受《南洋商报》专访时表示，马来西亚历届大选的中间选民约占选民总数两成。“他们举棋不定，不懂该把手中一票投给谁。若候选人在竞选期间赢得他们的支持，就可获得这些游离票。”

马袖强提醒选民，不要天真地以为马哈迪一旦当上希盟政府首相，还会把职权交给目前服刑的公正党实权领袖安华，因为马哈迪当年是安华坐牢的始作俑者。

他认为民众不能天真地以为马哈迪顺利当上首相后，会把职权交予目前身陷囹圄的公正党实权领袖安华，毕竟马哈迪当年是促成安华坐牢的始作俑者。

他表示，马哈迪担任首相长达22年，其任内慕沙希淡、嘉化峇峇及安华等多名副手不是辞职就是被革职。他指马哈迪对其接班人阿都拉和纳吉也毫不手软。

谈到国阵成员党党员也不支持国阵的问题，马袖强表示：“巫统、马华、民政党及国大党的党员总数，相等于总选民人数的51%。如果连党员也不支持我们，这显示（国阵成员党）党内出现问题，来届大选的其中一项重要工作是确保党员支持国阵。”

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