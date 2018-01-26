特朗普：下令开除穆勒是假新闻

（早报讯）美国总统特朗普26日说，有关他曾下令开除特别检察官穆勒的消息是“假新闻”。

《纽约时报》25日引述四名消息人士报道，特朗普去年6月曾下令开除特别检察官穆勒。但白宫法律顾问麦加恩坚决反对，认为开除穆勒将对特朗普造成“灾难性的影响”，还甚至威胁要辞职，特朗普才打消念头。

特朗普26日在达沃斯被问及此消息时说：“假新闻，假新闻，典型的《纽约时报》，假新闻。”

穆勒领导的小组正在就特朗普竞选团队被指在2016年总统大选中与俄勾结的指控进行调查。他也在调查特朗普是否曾试图妨碍调查。

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