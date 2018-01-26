马国儿童色情网站东南亚最多

（早报讯） 马来西亚警方表示，数据显示当地儿童色情图片和视频的IP地址竟有约2万个，是东南亚国家之中最多的。

据《星洲日报》报道，马来西亚武吉阿曼警察总部性侵犯、家庭暴力及虐待儿童调查组（D11）主任王清兰日前在“儿童网络保护讲座”表示，根据荷兰警方2015年的数据，全球上传和下载儿童色情照片与视频的IP地址，竟有多达1万7338个来自马来西亚，这个数量在东南亚国家中排名第一。

王清兰表示，通过网络认识施害者而遭性侵的儿童人数，2014年之前都是60人以下。但2015年开始骤增至184人，2016年为183人，2017年截至5月已有117名儿童被网上认识的人性侵。

数据显示51%受害儿童年龄介于13至15岁。绝大多数受害者通过微信认识施害者，其他管道还包括面簿、WhatsApp以及Beetalk。

马来西亚通讯及多媒体委员会2015年针对10至17岁青少年的调查显示，91.6%的青少年15岁前已拥有手机，88.5%已注册社交网站或手机应用的账号。这意味着智能产品已经成为孩子生活的一部份，但仅有35.6%家长会监督孩子，64.4%的家长采取放任态度。

根据调查结果，另一个令人担忧的数据是，高达六成女生及四成男生会与“网上熟人”见面。

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