学者：社媒宣传战国阵进步，反对党退步

（早报讯） 马来西亚第14届全国大选随时可能举行之际，朝野都竞相在社交媒体造势。社交媒体研究学者认为，与2013年大选时相比，国阵在这方面大有进步，反对党则原地踏步。

澳大利亚国立大学马来西亚学院（ANU Malaysia Institute）院长塔普赛尔今天在双威大学谢富年东南亚研究讲座发表题为“东南亚新媒体和政治：社交媒体、公民和数码革命”的报告说表示：“国阵现在的社媒宣传比2013年好，反对党则是2013年做得比现在好。”

他指国阵的进步需归功他们从2013年的经验汲取教训。“相比2013年，我想他们（国阵）现在看来更专业及全面，并与新媒体全面连结。他们2013年时还不确定要怎么运用新媒体，（但）现在他们清楚自己正在做什么。我认为他们现在做得蛮不错。”

塔普赛尔说：“你现在可看到国阵埋头苦干地传播讯息，如（巫统宣传主任）安努亚慕沙就推动了（国阵）新媒体运动。”他说，政府宣传喉舌——特别事务局（JASA）也积极发动宣传攻势，这显示国阵已充分了解社媒对选举的重要战略意义。

他认为，反对党目前的社媒宣传比上届大选差，很大原因是希盟至今仍未制定好选举主轴而无法全面展开宣传战。“我想是因为他们（希盟）还在寻找论述。我们最近才听到在野党（希盟）提名（总主席）马哈迪为首相候选人。当你迟迟没决定，你很难动员把讯息传播出去。”

塔普赛尔说，反对党2013年大选成功在网上掀起华人反风，但这种情况如今不复而见。“相比2013年，现在我们没在网络上看到愤怒的华人选民。我不知道为何这样，可能人民知道答案。”他认为，资金拮据可能是在反对党社媒宣传逊色的原因。

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